<
>

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ для КАРАОКЕ

Каталог караоке от финского производителя

Подробнее

Услуга выездного шоу-рума

Подробнее

Покупка в рассрочку 0% переплат

Подробнее

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

На российском рынке появились подделки внешне похожие на технику MadBoy. 

(Это поддельный контрафактный товар, ввезенный нелегально и изготовленный не по лицензии).  ПОДРОБНЕЕ…
arenda326
room_foto_3
Credit326

Новинки

Новинка
yamaha-np-12b-1-1 Quick View
(0 отзывов)

YAMAHA NP-12B цифровое пианино

33 990р.

Спецификации

Интерфейс управления:
Клавиатура Количество клавиш 61
Тип (механика) ...

Quick View Compare
В избранное
В корзину
Новинка
yamaha-np-32wh-1 Quick View

YAMAHA NP-32WH цифровое пианино

46 990р.

Интерфейс управления

Количество клавиш 76
Тип (механика) Динамически-активная, Graded Soft ...

Quick View Compare
В избранное
В корзину
Новинка
yamaha-p-45b-1-1 Quick View

YAMAHA P-45B цифровое пианино

64 990р.

Клавиатура

88 клавиш
Черные клавиши с матовой отделкой
Механика ghs (graded hammer ...

Quick View Compare
В избранное
В корзину
yamaha-p-125b-1-1 Quick View

YAMAHA P-125B (чёрный) цифровое пианино

99 990р.

Клавиатура

Количество клавиш 88
Стандарт клавиш GHS, фортепианные
Молоточковая ...

Quick View Compare
В избранное
В корзину
Распродажа madboy-mfp-1000x-1-1024x1024

Суперпредложение

Madboy MFP-1000X универсальный караоке плеер

(3 отзывы)
13 990р.
BARCODE: 6407080900123
УНИКАЛЬНАЯ ЛЕТНЯЯ СКИДКА!
Quick View Compare
В избранное
В корзину

Популярные товары

Распродажа madboy-mfp-2000-1-1024x1024 Quick View
(8 отзывов)

Madboy MFP-2000 мультиформатный караоке плеер

29 900р.
Quick View Compare
В избранное
В корзину
Распродажа mini-maniac-1 Quick View
(6 отзывов)

Madboy MINI MANIAC караоке центр 50W для помещения 20м2

59 900р.
Quick View Compare
В избранное
В корзину
Распродажа 1_u-tube-20r_front-1024x1024 Quick View
(4 отзыва)

Madboy U-TUBE 20R база с двумя беспроводными перезаряжаемыми микрофонами

39 900р.
Quick View Compare
В избранное
В корзину
Распродажа 1_u-tube-20_front-1024x1024 Quick View
(5 отзывов)

Madboy U-TUBE 20 комплект беспроводных микрофонов

29 900р.
Quick View Compare
В избранное
В корзину
view all
madboy-remix-10-1-210x210 Quick View

Madboy REMIX-10 караоке система для онлайн караоке

29 900р.

MadBoy REMIX-10 — простой в управлении микшер, созданный в Финляндии, подойдет как профессионалам, так и для домашнего использования. REMIX-10 выводит настройку вашего караоке на новый уровень. Он совместим с огромным количеством устройств, таких как DVD и CD+G плееры, лэптопы, планшеты и т.д.

Quick View Compare
В избранное
В корзину
-8% off
Распродажа! madboy-remix-35-1-1-210x210 Quick View

MadBoy REMIX-35 караоке cистема для онлайн караоке с Bluetooth и пультом дистанционного управления

54 900р.

BARCODE: 6407101900811

Quick View Compare
В избранное
В корзину
-11% off
Распродажа! madboy-remix-33-1-210x210 Quick View

Madboy REMIX-33 караоке система для онлайн караоке

39 900р.

BARCODE: 6413091700775

Караоке-микшер MadBoy REMIX-33 – отличный пример сочетания широкого функционала и удобства настроек и подключения.

Quick View Compare
В избранное
В корзину

Караоке оборудование от эксклюзивного дистрибьютера MadBoy в России

Индустрия караоке развивается семимильными шагами. Сегодня это не просто развлечение для любителей попеть от души и настоящее средство творческого самовыражения, а также перспективный бизнес-сегмент. Благодаря современному профессиональному оборудованию для караоке, каждый, выходя на сцену, может почувствовать на себе, что значит быть настоящей Super Star.

MadBoy – техника высочайшего класса для истинных любителей живого пения

Наша компания, являясь эксклюзивным российским дистрибьютером оборудования финского производителя MadBoy, занимается продажей музыкальной и караоке техники для дома и профессионального использования. В нашем магазине Вы можете подобрать решение как для собственных репетиций и организации дружеских вечеринок с элементом караоке, так и для оснащения музыкального или банкетного зала, караоке-бара, клуба, VIP-комнаты, расширив тем самым возможности своего бизнеса.

У нас Вы можете купить:

  • Пассивные и активные акустические системы;
  • Вокальные микрофоны (проводные и беспроводные);
  • DVD и караоке-плееры;
  • Караоке-центры «все-в-одном»;
  • Готовые комплекты для дома, баров, кафе, ресторанов, VIP-комнат (подбираются в зависимости от метража и особенностей помещения);
  • Микшеры и усилители;
  • DVD диски с фонограммами;
  • Аксессуары и сопутствующую коммутацию.

Все представленное у нас оборудование создано для живого пения, но его возможности этим не ограничиваются. Функционал большинства моделей акустических систем и устройств для воспроизведения MadBoy позволяет слушать музыку или смотреть фильмы, подключив их к домашнему кинотеатру или музыкальному центру, а также к любому другому источнику.

Звуковое оборудование караоке финского производителя MadBoy отличает качественная сборка, надежность комплектующих, продуманный до мелочей функционал, современный и стильный дизайн, доступные цены. Вся продукция, выпускаемая под логотипом этого бренда, сертифицирована в странах продажи и отвечает всем требованиям, предъявляемым к безопасности (в том числе экологической) и качеству такой техники.

Купить караоке для дома

Превратить обычную квартиру в крутой караоке клуб? Проще простого! Теперь Вы можете петь в любое время, избавив себя от томительного ожидания своей песни в очереди. Решение – купить домашнее караоке! Мы предлагаем огромный выбор специализированного оборудования от известных европейских брендов, комбинируя которое можно создать у себя дома такую шикарную атмосферу, которой позавидует даже самый пафосный караоке-бар в столице.

Домашнее караоке от Madboy:

В нашем каталоге Вы найдете акустические системы, караоке проигрыватели, вокальные микрофоны, микшерные пульты, усилители звука и другое оборудование для домашнего караоке. Высочайшее качество сборки, широкий спектр возможностей для пения и любительской звукозаписи, обширный функционал, доступная цена – все это характеризует караоке для дома.

С помощью домашнего караоке Вы можете:

  • устраивать зажигательные караоке вечеринки в кругу близких и друзей;
  • репетировать, тренировать и оттачивать музыкальный слух;
  • соревноваться с друзьями в профессиональности исполнения;
  • организовывать детские вечеринки;
  • весело проводить семейные посиделки и отмечать праздники;
  • устраивать мероприятия на природе, даче, за городом и многое другое.

Теперь чтобы насладиться пением караоке, отправляться в специализированный клуб и тратить много денег вовсе не обязательно – все домашнее оборудование доступно по цене. Караоке-проигрыватель обеспечит широкие возможности для пения, микшер-усилитель позволит слегка подкорректировать тональность и тембр голоса для лучшего звучания, добавит эффекты, качественный динамический микрофон позаботится о правильной ретрансляции звука, а компактная, но мощная акустика сделает так, чтобы Вас было слышно везде.

Мы не просто реализуем качественное фирменное оборудование, но и предоставляем грамотные консультации по его выбору, оказываем услуги по настройке и подключению. Мы располагаем собственным складом, чтобы интересующие Вас позиции всегда были в наличии, а воочию увидеть и протестировать представленную нами технику Вы можете в нашем шоу-рум на Ленинградском Шоссе, 25. Мы ждем Вас!

Показать больше
Показать меньше

Самые популярные запросы сегодня на сайте

Активная акустическая система Беспроводные микрофоны ДВД диск караоке Динамические микрофоны Диски караоке 2018 Диски караоке 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 Диски караоке 2019 Диски караоке 2021 Диски караоке 2022 Диски караоке с каталогом Караоке для детей Караоке для дома с микрофоном Караоке микрофон для детей Караоке со словами Комплект караоке с четырьмя микрофонами Комплекты караоке для помещений от 20 до 40 кв.м. Комплекты караоке для помещений от 40 до 100 кв.м. Микрофоны Микрофоны для вокала Недорогое караоке Новинки караоке Оборудование для караоке для дома Пассивная акустическая система Переносные микрофоны Песни для караоке Песни караоке Проводные микрофоны Профессиональное караоке для дома Профессиональные караоке системы Радиосистема Радиосистемы с двумя микрофонами Сабвуфер Система караоке для дома

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?

ЗАДАЙТЕ ИХ НАШИМ КОНСУЛЬТАНТАМ

Заказать звонок

Отзывы

nasadki_mik-300x300

Андрей

2022-04-01
Классс
u-remix-2-300x300

Анатолий

2021-04-27
Караоке система с двумя беспроводными микрофонами MadBoy U-Remix 2 является новинкой в модельном ряду караоке оборудования от MadBoy и заслуживает всяческих похвал. Отличное качество звучания плюс весьма удобные беспроводные микрофонами...
madboy-mfp-2000-1-300x300

Карина

2021-03-19
Отличный караоке, всем рекомендую)
madboy-mfp-2000-1-300x300

Madboy-audio.ru

2021-02-01
Евгений, добрый день! Кодировка видео файлов для караоке плееров MadBoy: MFP-1000, MFP-1500, MFP-2000 1. Для конвертации файла можно использовать бесплатную программу Any Video Converter, загрузить её можно по ссылке: http://www.any-video-converter.com/avc-free.exe...
madboy-mfp-2000-1-300x300

Евгений

2021-01-31
Не читает он видео формата mp4. Не могу подобрать кодек для воспроизведения видео. Может у вас можно ПО обновить, брал специально эту модель как “мультиформатный” а на выходе ничего подобного,...
u-remix-2-300x300

Юлия

2020-12-04
Просто потрясающая система караоке!! Ее компактность позволяет организовать отличный вечер как у себя дома, так и в гостях у друзей. Проста и удобна в использовании, за счёт беспроводного подключения. Порадовало...
1_u-tube-20p_front-300x300

Виолетта

2020-10-10
Купила без проводные микрофоны Tube-20p , раньше не имела дел с беспроводными микрофонами и вот решилась купить. Классный звук, без каких либо фонов , приятно лежит в руке. Аккумулятора хватает...
1_u-tube-20p_front-300x300

Алёна

2020-10-10
Есть ли возможность работы микрофонов от компьютера. Что бы караоке производилось не с диска , а с записи на компе ?
madboy-remix-35-1-1-300x300

Ivanka

2020-09-30
Вот сейчас финны действительно восхитили! Полное отсутствие эффекта обратной связи при приближении микрофона вплотную к динамику, их непревзойденное изменение тональности, все настройки на уровне проф. Этот аппарат достоин назваться флагманом!
madboy-flagman-komplekt-karaoke-onlajn-dlja-pomeshhenija-20m2-300x300

Татьяна

2020-09-11
Отличный комплект! Звук впечатляет. Очень понравились микрофоны. Рекомендую.

Последние новости

opus-a3hh-3-300x182

Новинка от компании OPUS

2022-07-11 0 Новости
Read more
pickpoint870-400-300x120

Доставка PickPoint в Республику Беларусь

2022-01-02 0 Новости
Уважаемые покупатели! PickPoint возобновляет отправку и прием посылок в Республику Беларусь. Теперь у Вас есть возможность забрать свои заказы, сделанные на нашем сайте, в любом из десяти следующих постаматов города...
Read more
968465313213-300x169

Обзор микшерного пульта или системы для онлайн караоке MadBoy REMIX-35

2022-01-01 0 Новости
Read more
pet-karaoke-online-300x146

Видео обзор онлайн караоке на примере Madboy® BOOST-202

2022-01-01 0 Новости
В данном видео подробно рассказано о новинке на Российском рынке караоке оборудования. Это караоке микшер усилитель MadBoy Boost-202, специально разработанный для онлайн караоке. Теперь с его помощью можно использовать абсолютно...
Read more
akcii-1-300x107

Невероятные условия с Халвой

2022-01-01 0 Новости
Дорогие друзья ! Madboy-audio.ru договорились с ПАО «Совкомбанк» о РАССРОЧКЕ для наших клиентов! Теперь мы можем предложить Вам абсолютно любой товар в рассрочку и без переплаты! Проценты за Вас банку...
Read more