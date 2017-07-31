ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ для КАРАОКЕ

Караоке оборудование от эксклюзивного дистрибьютера MadBoy в России

Индустрия караоке развивается семимильными шагами. Сегодня это не просто развлечение для любителей попеть от души и настоящее средство творческого самовыражения, а также перспективный бизнес-сегмент. Благодаря современному профессиональному оборудованию для караоке, каждый, выходя на сцену, может почувствовать на себе, что значит быть настоящей Super Star.

MadBoy – техника высочайшего класса для истинных любителей живого пения

Наша компания, являясь эксклюзивным российским дистрибьютером оборудования финского производителя MadBoy, занимается продажей музыкальной и караоке техники для дома и профессионального использования. В нашем магазине Вы можете подобрать решение как для собственных репетиций и организации дружеских вечеринок с элементом караоке, так и для оснащения музыкального или банкетного зала, караоке-бара, клуба, VIP-комнаты, расширив тем самым возможности своего бизнеса.

У нас Вы можете купить:

Пассивные и активные акустические системы;

Вокальные микрофоны (проводные и беспроводные);

DVD и караоке-плееры;

Караоке-центры «все-в-одном»;

Готовые комплекты для дома, баров, кафе, ресторанов, VIP-комнат (подбираются в зависимости от метража и особенностей помещения);

Микшеры и усилители;

DVD диски с фонограммами;

Аксессуары и сопутствующую коммутацию.

Все представленное у нас оборудование создано для живого пения, но его возможности этим не ограничиваются. Функционал большинства моделей акустических систем и устройств для воспроизведения MadBoy позволяет слушать музыку или смотреть фильмы, подключив их к домашнему кинотеатру или музыкальному центру, а также к любому другому источнику.

Звуковое оборудование караоке финского производителя MadBoy отличает качественная сборка, надежность комплектующих, продуманный до мелочей функционал, современный и стильный дизайн, доступные цены. Вся продукция, выпускаемая под логотипом этого бренда, сертифицирована в странах продажи и отвечает всем требованиям, предъявляемым к безопасности (в том числе экологической) и качеству такой техники.

Купить караоке для дома

Превратить обычную квартиру в крутой караоке клуб? Проще простого! Теперь Вы можете петь в любое время, избавив себя от томительного ожидания своей песни в очереди. Решение – купить домашнее караоке! Мы предлагаем огромный выбор специализированного оборудования от известных европейских брендов, комбинируя которое можно создать у себя дома такую шикарную атмосферу, которой позавидует даже самый пафосный караоке-бар в столице.

Домашнее караоке от Madboy:

В нашем каталоге Вы найдете акустические системы, караоке проигрыватели, вокальные микрофоны, микшерные пульты, усилители звука и другое оборудование для домашнего караоке. Высочайшее качество сборки, широкий спектр возможностей для пения и любительской звукозаписи, обширный функционал, доступная цена – все это характеризует караоке для дома.

С помощью домашнего караоке Вы можете:

устраивать зажигательные караоке вечеринки в кругу близких и друзей;

репетировать, тренировать и оттачивать музыкальный слух;

соревноваться с друзьями в профессиональности исполнения;

организовывать детские вечеринки;

весело проводить семейные посиделки и отмечать праздники;

устраивать мероприятия на природе, даче, за городом и многое другое.

Теперь чтобы насладиться пением караоке, отправляться в специализированный клуб и тратить много денег вовсе не обязательно – все домашнее оборудование доступно по цене. Караоке-проигрыватель обеспечит широкие возможности для пения, микшер-усилитель позволит слегка подкорректировать тональность и тембр голоса для лучшего звучания, добавит эффекты, качественный динамический микрофон позаботится о правильной ретрансляции звука, а компактная, но мощная акустика сделает так, чтобы Вас было слышно везде.

Мы не просто реализуем качественное фирменное оборудование, но и предоставляем грамотные консультации по его выбору, оказываем услуги по настройке и подключению. Мы располагаем собственным складом, чтобы интересующие Вас позиции всегда были в наличии, а воочию увидеть и протестировать представленную нами технику Вы можете в нашем шоу-рум на Ленинградском Шоссе, 25. Мы ждем Вас!