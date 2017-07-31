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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ для КАРАОКЕ
Новинки
-24% off
(4 отзыва)
Madboy U-REMIX 2 караоке система для онлайн караоке с двумя беспроводными микрофонами
Встречайте обновлённую модель MadBoy U-REMIX 2!
Мы учли ваши комментарии и отзывы, благодаря ...
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BARCODE: 6426081500699
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Суперпредложение
Madboy U-REMIX 2 караоке система для онлайн караоке с двумя беспроводными микрофонами
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|БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! На российском рынке появились подделки внешне похожие на технику MadBoy. (Это поддельный контрафактный товар, ввезенный нелегально и изготовленный не по лицензии). ПОДРОБНЕЕ…
Отзывы
Юлия
Просто потрясающая система караоке!! Ее компактность позволяет организовать отличный вечер как у себя дома, так и в гостях у друзей. Проста и удобна в использовании, за счёт беспроводного подключения. Порадовало...
Виолетта
Купила без проводные микрофоны Tube-20p , раньше не имела дел с беспроводными микрофонами и вот решилась купить. Классный звук, без каких либо фонов , приятно лежит в руке. Аккумулятора хватает...
Алёна
Есть ли возможность работы микрофонов от компьютера. Что бы караоке производилось не с диска , а с записи на компе ?
Ivanka
Вот сейчас финны действительно восхитили! Полное отсутствие эффекта обратной связи при приближении микрофона вплотную к динамику, их непревзойденное изменение тональности, все настройки на уровне проф. Этот аппарат достоин назваться флагманом!
Татьяна
Отличный комплект! Звук впечатляет. Очень понравились микрофоны. Рекомендую.
Максим
Супер аппарат! Работает, качественная вещь, сделано хорошо, доволен.
Александр
Покупали для дачи. Очень довольны! Отдельное спасибо консультантам за помощь в выборе.
Николай
Отличные микрофоны!!! Замечательный звук, большой радиус сигнала и очень удобные!
Михаил Иванович
Отличный вариант для квартиры! Спасибо консультанту за четкое объяснение плюсов (минусов пока не наблюдаем))
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