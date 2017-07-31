ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ для КАРАОКЕ

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Новинки

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(4 отзыва)

Madboy U-REMIX 2 караоке система для онлайн караоке с двумя беспроводными микрофонами

32 900р. 24 900р.

Встречайте обновлённую модель MadBoy U-REMIX 2!

Мы учли ваши комментарии и отзывы, благодаря ...

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Новинка
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Madboy REMIX-10 караоке система для онлайн караоке

22 900р.

MadBoy REMIX-10 — простой в управлении микшер, созданный в Финляндии, подойдет как профессионалам, ...

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Madboy MFP-1500 универсальный караоке плеер

26 900р.

BARCODE: 6426081500699
+ ПОДАРОК! DVD-диск 500 Любимых песен.

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MadBoy MINI MANIAC RACK-35 с встроенной акустической системой 50W для помещения 20м2

70 800р.

MadBoy® MINI MANIAC RACK-35 представляет собой единый корпус, в котором располагается микшер MadBoy ...

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Распродажа 2013_11_14_madboy_06 Quick View
(6 отзывов)

Madboy MINI MANIAC караоке центр 50W для помещения 20м2

49 900р.
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(6 отзывов)

Madboy MFP-2000 мультиформатный караоке плеер

26 900р.
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Распродажа 1_u-tube-20_front-1024x1024 Quick View
(5 отзывов)

Madboy U-TUBE 20 комплект беспроводных микрофонов

19 900р.
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Распродажа 1_1500_front-1024x1024 Quick View
(5 отзывов)

Madboy MFP-1500 универсальный караоке плеер

26 900р.
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БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! На российском рынке появились подделки внешне похожие на технику MadBoy. (Это поддельный контрафактный товар, ввезенный нелегально и изготовленный не по лицензии).  ПОДРОБНЕЕ…

Караоке оборудование от эксклюзивного дистрибьютера MadBoy в России

Индустрия караоке развивается семимильными шагами. Сегодня это не просто развлечение для любителей попеть от души и настоящее средство творческого самовыражения, а также перспективный бизнес-сегмент. Благодаря современному профессиональному оборудованию для караоке, каждый, выходя на сцену, может почувствовать на себе, что значит быть настоящей Super Star.

MadBoy – техника высочайшего класса для истинных любителей живого пения

Наша компания, являясь эксклюзивным российским дистрибьютером оборудования финского производителя MadBoy, занимается продажей музыкальной и караоке техники для дома и профессионального использования. В нашем магазине Вы можете подобрать решение как для собственных репетиций и организации дружеских вечеринок с элементом караоке, так и для оснащения музыкального или банкетного зала, караоке-бара, клуба, VIP-комнаты, расширив тем самым возможности своего бизнеса.

У нас Вы можете купить:

  • Пассивные и активные акустические системы;
  • Вокальные микрофоны (проводные и беспроводные);
  • DVD и караоке-плееры;
  • Караоке-центры «все-в-одном»;
  • Готовые комплекты для дома, баров, кафе, ресторанов, VIP-комнат (подбираются в зависимости от метража и особенностей помещения);
  • Микшеры и усилители;
  • DVD диски с фонограммами;
  • Аксессуары и сопутствующую коммутацию.

Все представленное у нас оборудование создано для живого пения, но его возможности этим не ограничиваются. Функционал большинства моделей акустических систем и устройств для воспроизведения MadBoy позволяет слушать музыку или смотреть фильмы, подключив их к домашнему кинотеатру или музыкальному центру, а также к любому другому источнику.

Звуковое оборудование караоке финского производителя MadBoy отличает качественная сборка, надежность комплектующих, продуманный до мелочей функционал, современный и стильный дизайн, доступные цены. Вся продукция, выпускаемая под логотипом этого бренда, сертифицирована в странах продажи и отвечает всем требованиям, предъявляемым к безопасности (в том числе экологической) и качеству такой техники.

Купить караоке для дома

Превратить обычную квартиру в крутой караоке клуб? Проще простого! Теперь Вы можете петь в любое время, избавив себя от томительного ожидания своей песни в очереди. Решение – купить домашнее караоке! Мы предлагаем огромный выбор специализированного оборудования от известных европейских брендов, комбинируя которое можно создать у себя дома такую шикарную атмосферу, которой позавидует даже самый пафосный караоке-бар в столице.

Домашнее караоке от Madboy:

В нашем каталоге Вы найдете акустические системы, караоке проигрыватели, вокальные микрофоны, микшерные пульты, усилители звука и другое оборудование для домашнего караоке. Высочайшее качество сборки, широкий спектр возможностей для пения и любительской звукозаписи, обширный функционал, доступная цена – все это характеризует караоке для дома.

С помощью домашнего караоке Вы можете:

  • устраивать зажигательные караоке вечеринки в кругу близких и друзей;
  • репетировать, тренировать и оттачивать музыкальный слух;
  • соревноваться с друзьями в профессиональности исполнения;
  • организовывать детские вечеринки;
  • весело проводить семейные посиделки и отмечать праздники;
  • устраивать мероприятия на природе, даче, за городом и многое другое.

Теперь чтобы насладиться пением караоке, отправляться в специализированный клуб и тратить много денег вовсе не обязательно – все домашнее оборудование доступно по цене. Караоке-проигрыватель обеспечит широкие возможности для пения, микшер-усилитель позволит слегка подкорректировать тональность и тембр голоса для лучшего звучания, добавит эффекты, качественный динамический микрофон позаботится о правильной ретрансляции звука, а компактная, но мощная акустика сделает так, чтобы Вас было слышно везде.

Мы не просто реализуем качественное фирменное оборудование, но и предоставляем грамотные консультации по его выбору, оказываем услуги по настройке и подключению. Мы располагаем собственным складом, чтобы интересующие Вас позиции всегда были в наличии, а воочию увидеть и протестировать представленную нами технику Вы можете в нашем шоу-рум на Ленинградском Шоссе, 25. Мы ждем Вас!

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Отзывы

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Юлия

2020-12-04
Просто потрясающая система караоке!! Ее компактность позволяет организовать отличный вечер как у себя дома, так и в гостях у друзей. Проста и удобна в использовании, за счёт беспроводного подключения. Порадовало...
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Виолетта

2020-10-10
Купила без проводные микрофоны Tube-20p , раньше не имела дел с беспроводными микрофонами и вот решилась купить. Классный звук, без каких либо фонов , приятно лежит в руке. Аккумулятора хватает...
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Алёна

2020-10-10
Есть ли возможность работы микрофонов от компьютера. Что бы караоке производилось не с диска , а с записи на компе ?
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Ivanka

2020-09-30
Вот сейчас финны действительно восхитили! Полное отсутствие эффекта обратной связи при приближении микрофона вплотную к динамику, их непревзойденное изменение тональности, все настройки на уровне проф. Этот аппарат достоин назваться флагманом!
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Татьяна

2020-09-11
Отличный комплект! Звук впечатляет. Очень понравились микрофоны. Рекомендую.
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Максим

2020-09-11
Супер аппарат! Работает, качественная вещь, сделано хорошо, доволен.
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Олег

2020-07-19
Работает отлично, звук хороший.
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Александр

2020-06-29
Покупали для дачи. Очень довольны! Отдельное спасибо консультантам за помощь в выборе.
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Николай

2020-06-03
Отличные микрофоны!!!  Замечательный звук, большой радиус сигнала  и очень удобные!
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Михаил Иванович

2020-04-11
Отличный вариант для квартиры! Спасибо консультанту за четкое объяснение плюсов (минусов пока не наблюдаем))

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Обзор микшерного пульта или системы для онлайн караоке MadBoy REMIX-35

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Раздаем Совесть всем желающим!

2020-08-04 0 Новости
Бывают ситуации, когда для покупки нужного комплекта караоке не хватает n-ной суммы? Мы прекрасно понимаем, что такая мелочь не должна встать на пути к вашей мечте! Именно поэтому у нас...
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Доставка PickPoint в Республику Беларусь

2020-08-02 0 Новости
Уважаемые покупатели! PickPoint возобновляет отправку и прием посылок в Республику Беларусь. Теперь у Вас есть возможность забрать свои заказы, сделанные на нашем сайте, в любом из десяти следующих постаматов города...
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Видео обзор онлайн караоке на примере Madboy® BOOST-202

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Невероятные условия с Халвой

2020-08-01 0 Новости
Дорогие друзья ! Madboy-audio.ru договорились с ПАО «Совкомбанк» о РАССРОЧКЕ для наших клиентов! Теперь мы можем предложить Вам абсолютно любой товар в рассрочку и без переплаты! Проценты за Вас банку...
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